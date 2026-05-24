JR西日本は2月から、有料着席の新ブランド「SUWALOCA」を始めました。有料座席「Aシート」や「うれしート」などがありますが、これらの有料座席サービスが内容そのままで「SUWALOCA」ブランドに統一されました。新ブランドになったことで何がどのように変わり、浸透度はどの程度なのでしょうか。【写真】「SUWALOCA」の「ライト」にはロングシートの「うれしート」も含まれる特急列車も含まれるのがポイント新ブランド「SUWALOCA