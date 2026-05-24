＜ブリヂストンレディス 3日目◇23日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞プロ2年目の入谷響が、1年ぶりの優勝に向けトータル8アンダーの単独首位で最終日を迎える。4位から出て6バーディ・1ボギーの「67」でトップに浮上。「パターがしっかり入ってくれた」と、パット数「26」でまとめたグリーン上でスコアを稼いだ。【ライブ写真】プロはラフからのショットでこうスイングしていますグリーン