＜ブリヂストンレディス 3日目◇23日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞ちょっぴり感じる筋肉痛が、むしろ心地いい。プロ2年目の吉田鈴は初優勝、その先の活躍に向けさまざまなアプローチを続けている。〈写真〉左お尻に注目！ 吉田鈴はインパクトにかけてしっかりを引くことで左足体重に！中止を挟んだことで、2日ぶりのプレーとなった第2ラウンド。序盤は決して調子がいいとはいえなかった