＜ソウダル・オープン3日目◇23日◇リンクフェン・インターナショナルGC（ベルギー）◇6940ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの第3ラウンドが終了した。ザンダー・ロンバード（南アフリカ）がトータル18アンダーで首位を守り、完全優勝に王手をかけた。【動画】金子駆大、華麗なショット・イン・イーグルの瞬間トータル15アンダー・2位にM.J. ダフュー（南アフリカ）、トータル14アンダー・3位タイにジェイコブ・スコフ