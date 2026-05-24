ダンファームリン戦の前半、先制ゴールを決めるセルティックの前田＝グラスゴー（共同）サッカーのスコットランド・カップ決勝は23日、英国のグラスゴーで行われ、前田大然らが所属するセルティックがダンファームリンを3―1で下した。2季ぶり43度目の優勝を果たし、リーグとの2冠を達成した。前田は前半19分に先制点を決め、フル出場。公式戦7試合連続ゴール、今季の公式戦17得点でシーズンを終えた。旗手怜央はメンバー外だ