ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、開業25周年の特別だらけの“祭り”を開催中。その中でも注目を集めている、期間限定の“食べ歩き”フードの知られざる裏話が、明らかになった。【写真多数】USJ、25周年で“やりすぎ”…話題のフードの数々USJは、今年3月31日にパーク開業25周年を迎え、「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」をテーマに、特別な体験を届けている。食べ歩きフードは、サーティワ