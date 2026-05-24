夜間の攻撃で破壊されたルハンスク州スタロビルスクの学生寮の瓦礫の中で、救助隊員が作業に当たる様子/Pavel Klimov/Reuters（CNN）米国とウクライナの当局が23日にロシアによるミサイル攻撃の可能性について警告した後、ウクライナの首都キーウでは、爆発音が聞こえた。ロシアのプーチン大統領はこれに先立ち、ウクライナの攻撃で死者が出たことへの報復を命じていた。ウクライナ空軍は23日深夜、ロシアの強力なミサイルに言及し