タレントで“ウルトラマン俳優”としても知られるつるの剛士（50）が22日、自身のインスタグラムを更新。「ウルトラマンカラー」の愛用サーフボードを披露し、反響を呼んでいる。【写真】「ボードも隊長もかっこいい！」つるの剛士の“ウルトラマンカラー”の愛用サーフボードつるのは、1997年放送の『ウルトラマンダイナ』で、宇宙を舞台に怪獣たちと闘う主人公、アスカ・シン隊員（ウルトラマンダイナ）を演じた。サーフボ