ファン投票によって選出されたトップレーサーが激突するＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」が２６日に開幕する。その舞台となるボートレース浜名湖でボートレース・知博＆競輪と知広が対談。最終回となる第３回では「オールスター」への思いを明かした。（進行＝星野あゆみ）星野オールスターという大会についての思いは？深谷知博やっぱりファンの１票で出られる大会っていうのは思いも違って挑むような感じです