フリーアナウンサーの望月理恵さん（54）が2026年5月17日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフ場でのオフショットを披露した。「その場にいるだけで気持ちのいいゴルフ場でした」望月さんは、「素敵なゴルフ場で撮影させて頂きました！」といい、建物をバックにゴルフウェア姿のショットを含む6枚の写真と動画を投稿。「その場にいるだけで気持ちのいいゴルフ場でした」「ご飯も美味しかったです」と語っていた。インスタグラムに