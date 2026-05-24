意識したプレーが無意識にプレーできるようになるまでに必要な練習時間とは 技術を無意識に使えるまで練習をしよう 【どうして】意識したプレーではなく無意識のプレーこそが習得となる 技術を習慣化させるには2～3ヶ月の反復練習が必要 選手から「ボールを止めて蹴るはもうできるよ！」という言葉を耳にします。しかし、どんな場面でも完璧にこなせるレベルなのでしょう