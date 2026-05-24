タレントでモデルの休井美郷が、透明感抜群の全身白のコーディネートを披露し、注目を集めている。２４日までに自身のインスタグラムを更新すると、「壁に反射した木漏れ日がきれいだったので」と書き出し、鎖骨や二の腕があらわになった全身白コーデ姿などをアップ。「テラスで飲むお酒がおいしくなってきて、今まで飲まなかったビールになぜか手を出してしまうついに夏がやってきた感じがしています」とつづった。この投
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