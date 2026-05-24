今年も4月11日に101年目の東京六大学野球の新シーズンが幕を開け、選手たちはそれぞれの思いとともに、リーグ戦に臨んでいる。東大野球部に所属するスタンリー翔唯選手（スタンリーかい、＝23＝文科三類3年）は昨年11月、野球部の練習に取り組みながら司法試験に合格。現役の野球部員としては史上初の快挙を成し遂げた。一度は早稲田大学政経学部に入学し、大学2年の時に予備試験の合格を掴むも、「野球を本気でやりたい」思い