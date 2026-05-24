かわにしなつきが、音楽フェス『NAGATO DAWN FEST 2026』や『森、道、市場 2026』などのフェス出演をInstagramで報告。オフショットやライブ映像を公開している。 （関連：【画像】様々なフェスを満喫するかわにしなつき） かわにしは、5月16日に山口県長門市のルネッサながとで開催された『NAGATO DAWN FEST 2026』へ出演。5月17日のInstagram投稿では、「Thank you Yamaguchi」のメッセージとともにフェスのダイジェ