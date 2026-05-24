就労継続支援B型事業所「ルフラン」で、楽器を奏でる利用者と代表の佐久間玲奈さん（左端）＝2026年4月7日、秋田県由利本荘市秋田県由利本荘市に一風変わった就労支援事業所がある。病気や障害のある利用者に働く場を提供するだけではなく、共に楽器を演奏して心を癒やす独自の取り組みもしている。代表の佐久間玲奈さん（39）は過去にひきこもりとなり、音楽に救われた。「自分のように自信や勇気を持ち、生きがいを見つけてほ