ドイツ杯で優勝しチームメートと喜ぶバイエルン・ミュンヘンの伊藤（中央）＝ベルリン（共同）【ベルリン共同】サッカーのドイツ・カップは23日、ベルリンで決勝が行われ、伊藤洋輝のバイエルン・ミュンヘンが前回覇者シュツットガルトを3―0で下して6季ぶり21度目の優勝を果たし、リーグとの2冠を達成した。伊藤は試合終了直前に出場した。Bミュンヘンは後半にイングランド代表FWケーンが3得点した。