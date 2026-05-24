タワマンの出口戦略の無さと煩わしさを指摘し、その神話を一刀両断した金融コンサルタントの高橋克英氏。では、タワマンを見限った「真の富裕層」たちはいったいどこに住んでいるのか？彼らが密かにシフトしているのが、港区や渋谷区などの一等地にひっそりと佇む「高級低層レジデンス（低層要塞）」だという。エレベーター渋滞や住民カーストとも無縁で、プライバシーとセキュリティが完全に守られるこうした希少物件は、水面下で