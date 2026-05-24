肛門から血…エリート医師の絶望東京女子医科大学病院で副院長やがんセンター長を務めた、林和彦さん。消化器外科医として卓越した手腕を発揮し、がん遺伝子の研究のためアメリカへ留学するなど、華々しい経歴を持つ。医師としてエリートコースを歩んできた林さんは、権威ある立場をあえて手放し、60歳で起業。立ち上げたのは、神楽坂乳業というヨーグルト製造会社だった――。大学病院で35年間にわたり築き上げたキャリアを捨て、