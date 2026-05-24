庭で草むしりをしている飼い主さんを発見した猫さん。すると、次の瞬間…。猫さんの"ママへの愛"が爆発したようです。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で18万再生を突破し、「めちゃやんちゃですね」「So Cute」など、国内外からコメントが寄せられました。 【動画：猫が庭にいる『大好きな飼い主』を見つけた次の瞬間→どうしても近くに行きたくて…まさかの行動】 草抜きをしている飼い主さんを発見 Instagram