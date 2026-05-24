ダイヤモンドリーグ・厦門大会陸上のダイヤモンドリーグ・厦門大会が23日、中国・厦門で行われ、女子やり投げで驚異の記録が誕生した。18歳のヤン・ツィイー（中国）が世界歴代2位の71メートル74で優勝。陸上ファンに衝撃が走った。ヤンは1投目にいきなり71メートル74のビッグスロー。2投目以降はパスし、この1投であっさりと優勝を決めた。71メートル74は、2008年9月にシュポタコバ（チェコ）がマークした72メートル28の世