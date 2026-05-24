Instagramアカウント「こたちよ」に投稿されたのは、在宅ワーク中の飼い主さんに甘える猫ちゃんの様子です。投稿は記事執筆時点で26万回以上再生され、1.2万件を超える“いいね”を記録。「ネコハラされたい」「仕事にならないけど可愛い」といった声が寄せられ、多くの人を癒やしているようです。 【動画：在宅ワーク中、猫がやってきた結果…全然仕事にならない『全力すぎるネコハラ』】 仕事中でもお構いなし