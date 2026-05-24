大人気名探偵アニメ２作品の奇跡のコラボが実現した。ＴＶアニメ３０周年の読売テレビ・日本テレビ系「名探偵コナン」（土曜・午後６時）と、２００４年から放送が開始されたＡＢＣテレビ・テレビ朝日系「プリキュアシリーズ」の最新作「名探偵プリキュア！」（日曜・午前８時３０分）のコラボが決定。２２日にスペシャルコラボビジュアルが公開された。「来年、『名探偵コナン』とコラボさせてください！」と「名探偵プリキュ