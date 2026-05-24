ＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手（３７）がＮＰＢ引退を決断したことが２４日、明らかになった。今季はここまで２０試合の出場にとどまり、そのうち１６試合が代打出場だった。キューバ出身の助っ人はホワイトソックスなどでのプレーを経て、１６年から９年間、中日に在籍。中日時代から数えて日本で１１シーズンにわたって、通算１０２１試合に出場し、１０４０安打、１４２本塁打を積み重ねた。１８年には打率３割４分８厘