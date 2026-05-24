大人気アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜午前8時30分〜）と『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜午後6時〜）が、コラボレーションした特別エピソードが放送されることが決定した。『プリキュア』シリーズ初の『コナン』コラボとなり、31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが登場し、6月6日放送の『コナン』にキュアアンサーが登場する。物語の内容も発表され、31日の