南仏で開催中の第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が23日（日本時間24日）に行われ、コンペティション部門に日本から出品された濱口竜介監督（47）の「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）で主演を務めた女優の岡本多緒（41）とフランスの女優ヴィルジニー・エフィラ（49）が女優賞をダブル受賞した。岡本は日本人初の女優賞となる。受賞を受け、濱口竜介監督や共演者からお祝いのコメントが寄せられた。「急に具合が悪くなる」