―［インタビュー連載『エッジな人々』］― 着古したTシャツ姿で、灰皿を黙々と拭く男がいる。都内の喫煙カフェで、清掃に立つ“店長”だ。だがこの男、最年少上場を果たした起業家で、いまも年商数百億円規模の企業を率いる経営者でもある。なぜ彼は、あえて現場に立ち続けるのか。煙を燻らせながら、話を聞いた。◆常識をぶっ壊す中卒経営論「オールドルーキー」の看板を掲げた喫煙喫茶やサウナが、都内で静かに増殖している。愛