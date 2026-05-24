「ブルワーズ−ドジャース」（２３日、ミルウォーキー）ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、わずか６球で先制点を失った。いきなり３失点の立ち上がりだ。初回、１番・チョウリオにカウント１ボールからのフォーシームを捉えられ、センターオーバーのエンタイトル二塁打を浴びた。いきなり得点圏に走者を背負うと、続くテュラングには外角スプリットを左翼線に運ばれる適時二塁打であっさりと先制点を失って