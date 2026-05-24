ダイソーをいつものようにパトロールしていると、会社のIDカードなどの持ち運びに便利なケースを発見！一見、普通のケースに見えますが、実は手間いらずで個人情報を隠せる優秀アイテムなんです。さらにリール付きで、首から外すことなくそのままタッチできるので使い勝手も抜群です。さっそく詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：IDケース（横型、リール付）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイ