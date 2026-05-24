足裏のケアが欠かせない暑い季節。ボディタオルや柄付きのブラシだけだと、しっかり洗えているか心配。そこでおすすめなのがダイソーの『フットケアブラシ』です！お風呂の床に固定し、ボディソープをつけて足を動かすだけ。マッサージしながら足裏を心地良く洗えます。しかも、ニトリの商品よりもお買い得ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フットケアブラシ価格：￥330（税込）サイズ（約）：28×24.5×3.7cm販売