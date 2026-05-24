石川県の輪島港から北に50キロ、船でおよそ1時間半でたどり着くのは、離島・舳倉島。震災から2年4カ月あまりが経過しても復旧がなかなか進んでいません。この離島で民宿を営む女性も民宿の再開を目指していますが難しい現状があると語りました。海女漁の拠点や渡り鳥の休憩地として賑わった舳倉島 能登半島地震の影響で使えなくなった廃棄物が現在も山積みに輪島市から北に50キロにある離島・舳倉島は、サザエやアワビなどの海女漁