歌手でタレントのあのが23日夜、Xを更新。自身が出演するテレビ朝日系バラエティー番組「あのちゃんねる」を降板すると宣言した上で、制作陣との行き違いがあったことなども明かした。騒動が拡大したことで、かつてあのから「嫌な人」と名指しされたタレント、ベッキーの存在が注目されている。同番組ではあのが、共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントが鈴木紗理奈（48）だと告白。放送後、鈴木が自身のイ