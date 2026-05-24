24日に放送されたTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）は冒頭で、23日午後（日本時間24日未明）に行われた世界3大映画祭の一つ、第79回カンヌ映画祭の授賞式で、濱口竜介監督の新作「急に具合が悪くなる」に主演した岡本多緒（41）が、ベルギーの俳優ビルジニー・エフィラ（49）とともに女優賞を獲得したことを、速報で報じた。日本人俳優の女優賞受賞は、同映画祭79年の歴史で初めて。MCを務めるフリーアナウンサー膳場貴