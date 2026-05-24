2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が23日夜、Xを更新。原油の在庫が世界的にひっ迫しているとの一部報道を受け、私見をつづった。ひろゆき氏は、日本経済新聞電子版が報じた、世界の原油在庫が「100日割れ」目前であり、節約要請の波が日本に迫っているという趣旨の記事を掲載した同紙Xのポストを添付。「世界中で原油が足りないので、各国では節約政策を始めています。日本は税金で、ガソリンに補