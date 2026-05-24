定年後に再雇用となり、「給与は下がるけれど、まだ働けるだけありがたい」と前向きに受け止める人は少なくありません。一方で、実際には通勤費や昼食代などがかかり、思った以上に手元に残るお金が減ってしまうこともあります。そのため、「本当に働くメリットがあるのだろうか」と悩むのも自然なことです。 本記事では、給与減少後でも働き続けるメリットを、収入面だけでなく幅広い視点から解説します。 手取り