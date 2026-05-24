神奈川県の温泉街として知られる湯河原町では、およそ60トンの温泉を使った豪快な祭りが行われました。【映像】60トンの温泉を使った「湯かけまつり」の様子湯河原町を練り歩く神輿に降り注ぐのは湯河原温泉の「湯」です。沿道には1000個の樽と湯おけ5000個ほどが用意され、沿道の人々らはおよそ60トンものお湯を神輿に浴びせかけます。「湯かけまつり」は湯治の効能が高い湯河原の湯を江戸の大名らに献上したことに由来し、