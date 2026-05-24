トランプ大統領がイランへの再攻撃を検討していると伝えられるなか、仲介にあたるパキスタンの高官がイランを訪問し、和平に向けた調整を続けています。【映像】笑顔で会話や握手をするムニール元帥とアラグチ外相イランの国営メディアは23日、パキスタン軍トップのムニール元帥がテヘランでアラグチ外相と会談したと報じました。ムニール氏の訪問はアメリカと和平交渉でイラン側に何らかの進展があったことを示す兆候と受け