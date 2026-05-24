アメリカのトランプ大統領が、イランを再び攻撃するか和平に合意するかは、「五分五分だ」と述べたとアメリカメディアが報じました。【映像】「五分五分だ」と述べたトランプ大統領アメリカのニュースサイト「アクシオス」は23日、トランプ大統領が電話取材に対し、イランを再び攻撃するか、良い合意を結べるかは「五分五分だ」と答えたと伝えました。イランが保有する高濃縮ウランの扱いを網羅した合意のみを受け入れると述