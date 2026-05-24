満塁走者一掃の二塁打を放ちピースサインをするDeNAのビシエド＝3月、ベルーナドームDeNAのダヤン・ビシエド内野手（37）が現役引退を決断したことが24日、関係者への取材で分かった。本人から申し入れがあり、球団は慰留したものの、決意が固かったという。近日中に正式発表される。キューバ出身のビシエドは2016年から中日でプレー。18年に打率3割4分8厘、178安打で首位打者と最多安打のタイトルを獲得。25年にメキシコのリ