中国・山西省の炭鉱でガス爆発により90人が死亡した事故で、高市総理大臣は自身のSNSに「大変心を痛めている」と投稿しました。山西省で起きた炭鉱事故を受け、高市総理は23日夜、自身のXを更新し「大きな被害が生じていることに、大変心を痛めています。犠牲になられた方々に哀悼の意を表すとともに、御遺族に対し謹んでお悔やみ申し上げます」と記し、お見舞いのメッセージを投稿しました。メッセージは日本語のほか、英語と中国