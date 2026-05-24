スペインのサンセバスチャン国際映画祭で最優秀主演俳優賞を受賞した趙簫泓さん＝2025年9月（ゲッティ＝共同）【広州共同】中国で夫を刺して死なせた妻の実話を基に製作され、国際映画祭で好評を博した映画が物議を醸した末、中国当局の判断で公開中止になった。主演したのは実際に夫を刺し、服役後に出所した女性。裁判での認定とは異なり、家庭内暴力に反撃し誤って夫をあやめたという筋書きだったため「女性の犯罪事実を歪曲