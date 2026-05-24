アメリカのトランプ大統領はイランとの合意に向けた交渉がほぼ終わり、最終段階にあるとSNSに投稿しました。【映像】トランプ大統領のSNSトランプ大統領は23日自身のSNSで、パキスタンやサウジアラビアをはじめとした中東諸国と電話会談をしたことを明らかにしました。そのうえでイランとの戦闘終結への合意に向けた交渉について、大部分が終わったと投稿しました。現在、最終段階にあり、詰めの協議をしているとしていま