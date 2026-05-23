グラビアアイドルの爽香が23日、最新DVD『あなたに一直線』（竹書房）の発売記念イベントをソフマップAKIBAアミューズメント館で開催した。 20作目の節目となる本作について、爽香さんは「1枚目も竹書房さんから始まって、区切りとなる20枚目もまた出していただけたのがすごく嬉しい。続けて来られたのは、応援してくれたファンのみなさまのおかげです。さらに進化して続けていけるように頑張ります」と喜びと感謝ログインして続き