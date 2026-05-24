◇インターリーグホワイトソックス 3―10 ジャイアンツ（2026年5月23日サンフランシスコ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が23日（日本時間24日）、敵地ジャイアンツ戦に「2番・一塁」で出場し、4打数無安打2三振で連続試合出塁は11でストップした。今季73三振となり、この時点でザック・ネト（エンゼルス）と並んでア・リーグワースト。チームも3―10で敗れた。ホワイトソックスは3―3で迎えた5回裏、2番手フェ