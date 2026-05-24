言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！今回は、真っ赤な果物や、夏に欠かせないあのアイテムが隠れています。一見バラバラに見える文字も、正しいひらがなを入れればつながりますよ。問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・い □ ご（縦の言葉）・か □ ど □（横の言葉）・う □ わ（縦の言葉）ヒント：左側の縦の言葉は、「真っ赤な果物」の名前です。