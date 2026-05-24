「自分がやってきたこと。ちょっとずつ出せているかなと思います」ロッテの5年目・松川虎生は開幕から一軍で佐藤都志也と共に、ロッテ投手陣を支えている。松川は2023年以来の開幕一軍を掴むと、3月27日の西武との開幕戦に『8番・捕手』でスタメン出場し、0−0の2回二死二塁の第1打席、「とにかく必死に打ちました。先制することができて良かったです」と、渡邉勇太朗が1ボール1ストライクから投じた3球目のストレートをセン