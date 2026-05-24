オランダ１部リーグで今季２５ゴールをマークし、得点王になったフェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）に元オランダ代表ストライカーが苦言を呈した。同国メディア「ＶＰ」によると、元オランダ代表ＦＷビム・キーフト氏（６３）はサウジアラビア１部アルナスルで３０試合２８得点をマークしたポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（４１）について「チームに大きな違いをもたらした。あそこには多くの素晴ら