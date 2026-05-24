メタボ予防/糖尿病対策でランニングするなら 「食後30 分」が超重要な理由 血糖値が上がるタイミングで運動をするのが効果的 私たちが糖質を摂取し、血液中に糖が取り込まれると血糖値が上がって「インスリン」というホルモンが分泌されます。このインスリンが血液中の余分な糖を肝臓、筋肉、脂肪のいずれかに分配する指令を出し血糖値を下げています。 インスリンの指令を人間の意思で変えることはできませんが、血糖値が高