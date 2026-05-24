ナオミとルツの物語 《落穂拾い》に秘められた嫁姑愛 麦畑で落穂を拾う3人の農婦を描いたミレーの《落穂拾い》（1857年）は、ミレーの農民画の傑作といわれています。 しかし、この《落穂拾い》はただの風俗画ではなく、ルツ記をイメージしたものなのです。 士師が世を治めていた頃、ベツレヘムにはエリメレクとナオミという夫婦がいました。彼らは飢饉から逃れるため＊モアブに移り住み、ここで2人の息