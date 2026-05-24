「ブルワーズ−ドジャース」（２３日、ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で見逃し三振に倒れたが、ヒヤリとするシーンがあった。やや横手気味に腕が出てくる変則左腕・ガサーとの対戦。初球のインサイド、２球目のアウトロー際どいところをきっちりと見極めた。３球目は最初から打つ気が無く見逃してストライク。４球目のフォーシームには豪快に空振りして追い込まれた