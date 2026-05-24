元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ「霜降り明星」粗品（33）が考案したお笑い賞レース「ツッコミ芸人No.1決定戦ツッコミスター」を絶賛した。「ツッコミスター」は、ツッコミ担当芸人の能力を競う、新たな視点の賞レース。23日にフジテレビで放送された。鈴木氏は「フジテレビ『ツッコミスター』、とても面白かった！とにかく若い！企画者も司会も出演芸人さんも若